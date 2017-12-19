Москва, 19 декабря, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Адвокаты экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на приговор, согласно которому бывший глава МЭР должен отбывать восемь лет колонии строгого режима и выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Об этом 19 декабря сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«В суд сегодня поступила краткая апелляционная жалоба от адвоката Квеидзе», — заявила она.

В то же время когда будет назначено рассмотрение жалобы в Мосгорсуде, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Улюкаев был обвинён в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По данным следствия, экс-министр требовал взятку за положительное решение по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Улюкаев на суде всячески отрицал свою вину и обвинил самого Сечина в провокации взятки. При этом глава «Роснефти» не явился в суд, ссылаясь на плотный график к концу года: суд четыре раза отправлял Сечину повестки, однако послать за ним приставов судья так и не решилась.

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Виновным Улюкаев был признан судом 15 декабря. Несмотря на то, что прокуратура просила 10 лет заключения, суд приговорил экс-министра к восьми годам заключения — по факту семи годам из-за периода содержания под домашним арестом. Штраф в размере 130 миллионов рублей соответствует размеру взятки (2 млн долларов), хотя прокуроры сначала требовали назначить штраф в пятикратном размере взятки.

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После оглашения приговора до его вступления в законную силу Улюкаева взяли под стражу и поместили в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Ранее защита экс-министра также не исключила возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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