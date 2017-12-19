Нижний Новгород, 19 декабря, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Дело о земле, которое называют в числе возможных причин задержания вице-спикера Нижегородской области Олега Сорокина, оценивается в свыше 32,8 млрд рублей. Именно такова кадастровая стоимость земельных участков в Нижнем Новгороде, которые в 2012 году были выставлены на аукцион, и вокруг которых изначально возник конфликт трёх компаний. Одну из них, ставшую единственным участником аукциона, связывают с семьей Сорокина, тогда занимавшего пост мэра Нижнего Новгорода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правосудие

Напомним, о задержании вице-спикера стало известно 19 декабря 2017 года. Официально правоохранительные пока данный факт не комментируют, но местные СМИ сообщают об обысках. Среди вероятных причин интереса следователей к вице-спикеру называют в том числе дело пятилетней давности, связанное с арендой государственной земли общей площадью 453 га в Нижнем Новгороде.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2012 года министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области объявило арендный аукцион на 14 участков в виде единого лота «для их комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры». Заявляемый срок аренды — 15 лет, начальная цена права на заключение договоров аренды составляла 50 млн рублей, а арендная плата за все участки — 50 760 404,8 рублей в год. Единственным участником торгов было признано ООО «Инградстрой», которому предложили заключить договор на начальных условиях.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инградстрой» учреждено 7 февраля 2012 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика другим юрлицом — ООО «Старт-Строй». Учредителями последнего являются четыре физлица, и данные одного из соучредителей совпадают с данными супруги вице-спикера Нижегородского парламента Олега Сорокина.

До подписания договора после аукциона дело не дошло.

«Два хозяйствующих субъекта, не принимавших участие в упомянутом аукционе (общество с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй» и закрытое акционерное общество «Вектрон»), обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области и в Федеральную антимонопольную службу (соответственно) с жалобами о нарушении министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области требований антимонопольного законодательства при организации и проведении аукциона», — отмечается в постановлении суда.

УФАС усмотрело нарушение антимонопольных требований и выдало предписание об устранении. Окончательно решение антимонопольного ведомства было обжаловано в июне 2013 года, на период судебных разбирательств подписание договора было приостановлено. Но несмотря на то, что позднее все препятствия для подписания договора были устранены, министерство отказало компании в его заключении. Теперь уже в суд пошло само ООО «Инградстрой». Решением Арбитражного суда Нижегородской области 28 апреля 2014 года иск ООО был удовлетворён, и министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области обязали передать истцу эти участки в аренду на 15 лет.

На сегодня, согласно публичной кадастровой карте, 10 спорных участков около дер. Новопокровское (Советский район Нижнего Новгорода), предназначенные для комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры, оцениваются свыше 32,809 млрд рублей. На четыре площадки данных открытые источники не содержат. Самый дорогой из участков имеет площадь 624 616 кв. м. Его кадастровая стоимость — 7 136 881 154,48 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период судебных тяжб по участкам параллельно развивался скандал вокруг мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. По подозрению в коммерческом подкупе ЗАО «Вектрон», того, что обжаловало результаты земельного аукциона на 14 участков, был задержан нижегородский бизнесмен Мансур Садеков. Он стал известен после открытого письма президенту РФ Владимиру Путину, в котором просил справедливости и проверки его показаний «в отношении главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина» на причастность к делу о взятке. Правоохранительные органы причастность Сорокина к взятке в 30 млн рублей не доказали, а осенью 2014 года бизнесмен был признан виновным в покушении на коммерческий подкуп и оштрафован на 307,2 млн рублей.

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