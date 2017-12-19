Москва, 19 декабря, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко намерена поручить каждому сенатору зарегистрировать новый региональный бренд для продвижения. Задание члены Совфеда должны будут выполнить в течение 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Матвиенко высказалась за распространение передового опыта регионов в этой сфере.

«У нас будет заседание, я дам поручение каждому сенатору в течение года зарегистрировать один региональный бренд. Это будет 340 брендов», — заявила она на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде.

Увильнуть от поручения не удастся.

«Пусть попробуют не сделать. Сроки истекают, надо бороться за место под солнцем. Можно взять руки в ноги, пройти это и сделать», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила решить, какие новации необходимы в законодательной сфере для эффективного продвижения территориальных брендов. Несомненно, нуждается в совершенствовании законодательство о наименовании мест происхождения товаров, уверена Матвиенко.

Отметим, что в составе Совфеда 170 сенаторов, представляющих все 85 регионов России.