Москва, 19 декабря, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Ситуация в российской экономике продолжит ухудшаться, так как власть обслуживает интересы глобальных финансовых спекулянтов вместо того, чтобы развивать местное производство, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом 19 декабря он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщения о том, что в РФ работники стали интенсивнее трудиться по основному месту работы и в значительной мере отказались от подработок.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Происходящему есть два объяснения, оптимистическое и пессимистическое, — констатировал Делягин. — Либо постепенно растёт качество управления, а ситуация на основном месте работы улучшилась так, что подрабатывать стало не нужно, либо в стране попросту нет спроса на рабочую силу, а значит, нет и возможностей для подработки. Учитывая то, что рынок труда в РФ сокращается, объективным кажется второй вариант».

По мнению экономиста, сложившаяся ситуация стала результатом политики жёсткой экономии, которую сегодня проводит власть.

«Государство чрезмерно ужесточает финансовую политику, — отметил Делягин. — Борьба с инфляцией идёт путём уничтожения всего, что шевелится. Денег нет — нет и работы. Розничный товарооборот снижается даже по официальной статистике. Процесс продолжит ухудшаться. Практика показала, что в стране стало больше денег из-за притока нефтедолларов, но они ненадолго задерживаются в стране, потому что правительство Медведева и Банк России очень эффективно блокируют всякое развитие. Это результат либеральной идеологии — либералы обслуживают интересы глобального бизнеса, которому невыгодно появление в РФ эффективного, серьёзного производства. Если вкладывать деньги в Россию, эти деньги останутся в России, а нужно, чтобы они уходили и становились финансовым ресурсом глобальных спекулянтов».

Напомним, что, по данным мониторинга Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), с января по сентябрь включительно работники больших и средних предприятий в среднем отработали по 1 297 часов. По сравнению с 2016 годом занятость выросла почти на 18 часов. Однако пропорционального увеличения стоимости рабочей силы не случилось. Отмечается также, что рост занятости по основному месту работы привёл к сокращению подработок, от которых, по сравнению с 2016 годом, отказались 800 тыс. человек. Сейчас на второй работе трудятся 1,6 млн человек.

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