Москва, 19 декабря, 2017, 13:25 — ИА Регнум. То, что в декабре — в сезон повышенной потребительской активности — работодатели всё равно пошли на сокращение персонала, говорит о серьёзном пессимизме, воцарившемся на российских предприятиях, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря, комментируя данные Минтруда о полупроцентном росте числа безработных в РФ.

geralt Экономический кризис

«Это ещё пока только признаки обозначающейся тенденции, — отметил Колташов. — Но в этих признаках есть нечто важное. Во-первых, подтверждаются прогнозы рекрутинговых компаний о том, что декабрь и январь станут временем сокращений. Во-вторых, декабрь — это время активного повышения розничных продаж, сезон повышенной потребительской активности. То, что в таких условиях тем не менее идут сокращения, говорит об определенном пессимизме на уровне российских предприятий (торговых, производственных, транспортных и пр.)».

По мнению эксперта, это может перерасти во что-то более серьёзное в январе, когда начнётся сезонное падение продаж.

«Процессы идут весьма непростые, и есть ожидание, что нас укрепит мировой рынок и некоторые инициативы вроде продления программы материнского капитала до 2021 года, — заявил Колташов. — Это очень важно, особенно в плане строительного сектора. Как я вижу, продажи нового жилья сильно просели даже в Подмосковье. Потребителям не хватает денег».

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В то же время он отметил, что до весны при нынешних ценах на нефть резкого падения не будет. Возможно даже, январское сокращение производства компенсируется небольшим ростом в феврале и марте.

«Без сильного внешнего толчка резкого падения не будет, — подчеркнул Колташов. — Санкции так серьёзно не влияют. Об этом можно судить по решениям касательно «Северного потока-2», который должен был быть заблокирован, но он нужен (Европе — прим. ИА REGNUM ), и нам шаг за шагом идут на уступки. Европейцам нужен газ, нужны дешёвые энергоресурсы, тем более что сжиженный газ из США стоит в два раза дороже. Российское сырье как продавалось, так и продаётся. В отношении российского крупного бизнеса санкции не работают потому, что без него нельзя обойтись. Он даже укрепил свои позиции. Вопрос в том, насколько это может затормозить негативные процессы в экономике РФ. Мы на пороге третьей волны кризиса, начало которой зависит от Китая. Это мощный мировой внешний фактор, который пока не сыграл, и до тех пор каких-то резких падений в РФ мы не увидим. Будут идти медленные негативные процессы».

Всё перечисленное, однако, по мнению эксперта, не отменяет одной простой проблемы — слабый внутренний потребительский спрос. Более того, он продолжает слабеть, что может усилить проявления кризиса в российской экономике.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается рост безработицы. Так, за неделю (с 6 по13 декабря) численность безработных граждан увеличилась на 0,5% и составила 739 тыс. 600 человек.