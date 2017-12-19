Нижний Новгород, 19 декабря, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Нижегородские СМИ сообщают о задержании вице-спикера Законодательного собрания Олега Сорокина. Официально информация не подтверждается, областные СМИ пишут о проходящих обысках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

В нижегородских телеграм-каналах сообщают, что задержание может быть связано с делом о взятке пятилетней давности, более известным как «дело Мансура Садекова».

Последний по нему провёл в следственном изоляторе «Матросская Тишина» несколько месяцев. Его подозревали в коммерческом подкупе.

«Это дело и отбывающего наказание Садекова уже однажды пытались использовать против Сорокина политические оппоненты, однако никаких доказательств тогда обнаружено не было. Похоже, что пытаются вновь поднять старые дела», — пишут в одном из нижегородских телеграм-каналов.

Напомним, Олег Сорокин избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области в октябре 2016 года, а в период с 25 октября 2010 года по 7 октября 2015 года он был главой Нижнего Новгорода, который избирается из числа депутатов городского совета. Дело бизнесмена Садекова развивалось на этом этапе политической карьеры Сорокина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2013 года нижегородский бизнесмен Мансур Садеков, на тот момент уже порядка трёх месяцев находящийся под стражей в изоляторе «Матросская Тишина», написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нём автор заявил, что только личное вмешательство главы государства может восстановить справедливость, что в уголовном деле главным фигурантом должен быть не он. В своём письме бизнесмен попросил проверить его показания «в отношении главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина». Позднее причастность Сорокина к этому делу следственными органами не была установлена. Самого предпринимателя, владевшего сетью автозаправок, осенью 2014 года признали виновным в покушении на коммерческий подкуп и оштрафовали на 307,2 млн рублей. Размер взятки, при передаче которой он был задержан, составлял 30 млн рублей.

Деньги передавались ЗАО «Вектрон», которое пыталось оспорить земельные торги. В рамках последних участок площадью 453 га в Нижнем Новгороде был передан в аренду ООО «Инградстрой».

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