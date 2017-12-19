Москва, 19 декабря, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В России продолжается рост безработицы. Так, за неделю (6−13 декабря) численность безработных граждан увеличилась на 0,5% и составила 739 тыс. 600 человек, сообщили в Минтруде РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Неделей ранее (29 ноября — 5 декабря) число безработных граждан увеличилось на 1,6% и составило 730 тыс. 740 человек.

За неделю снижение числа безработных граждан произошло в 11 регионах России.

Рост численности безработных граждан отмечен в 71 субъекте РФ.

Не изменилась численность безработных в Пензенской, Новгородской, Ивановской областях.

На 1 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1%.

По данным на 6 декабря 2017 года, количество свободных вакансий, заявленных в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России ситуация на рынке труда стабилизируется и наблюдается медленное восстановление. 57% граждан заявили, что за последние полгода у них стабильная работа, никакие изменения их не коснулись и они продолжают трудиться на том же месте.

Напомним, число безработных в России снижалось более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. С 25 октября численность безработных в стране начала расти.

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