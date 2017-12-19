Воронеж, 19 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Уже расселенные аварийные дома на территории Воронежа обещают снести до конца 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам планерного совещания в администрации города 18 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Расселенные дома в Воронеже обещают снести до конца следующего года

Согласно данным, которые привел руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин, в этом году уже снесено 55 расселенных аварийных многоквартирных жилых домов. При этом первоначально, подчеркнули в мэрии, планировался снос 30 домов. Еще два дома были снесены инвестором, и одно — «на безвозмездной основе».

Можно сказать, что процесс сноса аварийного жилья действительно сдвинулся с мертвой точки: в предыдущие три года в городе снесли лишь 34 здания.

Марина Каширская ИА REGNUM Пока же они горят и рушатся

По словам Зацепина, на 2018 год в бюджете на работы по сносу аварийных домов запланировано 20 млн рублей. В мэрии рассчитывают, что этих денег хватит для сноса оставшихся 56 аварийных домов.

Между тем участки, освободившиеся после сноса домов, судя по всему, активной застройке подлежать не будут. На том же совещании глава города Александр Гусев заявил, что площадки преимущественно «будут использованы для нужд города».

«Понятно, что сразу на месте снесенного дома не получится сквера, но и строительный мусор не должен валяться под ногами. Каждому участку надо дать новую жизнь», — заявил Гусев.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» действует в Воронеже с 2010 года. Изначально рассчитанная до 2015 года, она предполагала снос нескольких сотен многоквартирных жилых домов постройки конца 1940-х — начала 1950-х годов, когда Воронеж отстраивался после войны, и сотрудникам многочисленных промпредприятий срочно требовалось жилье. Основной расчет в реализации программы делался на заинтересованность застройщиков в получении новых площадей в районах города с уже, по сути, готовой инфраструктурой. Однако за семь лет фактически расселено было чуть более сотни домов — в разы меньше, чем планировалось. Тем не менее программу неоднократно расширяли и продлевали, в последний раз — до 2030 года.

Но проблемой стали не только темпы исполнения программы — застройщики пеняли на сложности с расселением жителей этих домов, но и снос тех зданий, жители которых уже переехали в новые квартиры. Пустые, полуразрушенные здания простаивают годами, их обживают бомжи и наркоманы — только в этом году в расселенных кварталах произошло более десяти пожаров. А буквально в ночь на 18 декабря обрушилась стена одного из аварийных домов на пересечении улиц Ленинградской и Брусилова.

Марина Каширская ИА REGNUM И становятся прибежищем бомжей

Между тем Контрольно-счетная палата Воронежа на прошлой неделе сообщила о начале проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках подпрограммы «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж».