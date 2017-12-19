Москва, 19 декабря, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Портал «Кинопоиск» 18 декабря опубликовал собственный рейтинг лучших фильмов 2017 года, в полный список вошло 15 картин, а также пять будущих кинорелизов, которые, по мнению администрации портала, являются наиболее важными.

Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Первое место «Кинопоиск» отдал мюзиклу «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла, картина была показана в российских кинотеатрах в январе 2017 года.

На второй позиции оказался «Бегущий по лезвию 2049», по мнению экспертов портала, несмотря на то, что фильм плохо выступил в прокате, он всё равно является одним из лучших в 2017 году.

Замыкает ТОП-3 историческая лента Кристофера Нолана «Дюнкерк», эксперты «Кинопоиска» назвали фильм «нетипичным» и «максимально близким к виртуальной реальности».

Четвертую строчку рейтинга заняла драма «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, пятое место эксперты портала отдали ленте «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

В ТОП-10 также вошли: «Патерсон» (Джим Джармуш), «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (Александр Хант), «Звездные войны: Последние джедаи» (Райан Джонсон), «Прочь» (Джордан Пил) и «Логан» (Джеймс Мэнголд).

Также администрация портала отметила следующие будущие релизы: «Горе-творец» (Джеймс Франко), «Я, Тоня» (Крейг Гиллеспи), «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» (Мартин Макдонах) и «Леди Бёрд» (Грета Гервиг).

Напомним, ранее сервис Google опубликовал рейтинг поисковых запросов фильмов, оказалось, что на первом месте по популярности лента «Оно», на втором — «Чудо-женщина», а третью строчку заняла картина «Красавица и чудовище».