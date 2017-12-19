Белфаст, Великобритания, 19 декабря, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании обнаружили органику на поверхности астероида Оумуамуа. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Астероид

По данным исследователей из университета Белфаста, поверхность астероида похожа по своей структуре и составу на малые небесные тела Солнечной системы, которые покрыты льдами.

Учёные наблюдали за астероидом в оптическом и инфракрасном диапазонах с помощью телескопа, установленного на Канарских островах. В октябре 2017 года небесный объект максимально сильно сблизился с Солнцем.

Наблюдения показали, что Оумуамуа больше всего похож на те астероиды, на поверхности которых существует большое количество органических материалов. Эти небесные тела подвергаются постоянной атаке космических лучаей и частиц высоких энергий.

Поверхность астероида имеет красновато-коричневый оттенок, что говорит о том, что он провёл в космосе около 10 млн лет, не испарившись при этом в момент приближения к Солнцу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские учёные не заметили на астероиде Оумуамуа признаков инопланетной жизни.

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