Дубай, ОАЭ, 19 декабря, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Сбой в работе мессенджера Telegram вечером 18 декабря был вызван сильным ростом трафика, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

По его словам, сообщения в последнее время стали доставляться медленнее, чем обычно. После внесенных изменений работа мессенджера должна нормализоваться.

Сбои в работе Telegram начались около 17:00 GMT (20.00 мск). Пользователи жаловались, что мессенджер либо не работал вовсе, либо работал очень медленно.

Если сообщения не уходили, появлялось сообщение «server error». Проблемы были у пользователей из России, Украины, Италии, Германии, Ирана, Египта и других стран.

О сбое пользователи писали в твиттере и других соцсетях на разных языках мира. Больше всего пострадали пользователи в Италии, на Украине, в Белоруссии, Великобритании и Испании.