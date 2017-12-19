Москва, 19 декабря, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Хакерам, которые могут быть причастны к группировке Cobalt, удалось похитить финансовые средства из российского банка через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов по компьютерной безопасности.

Хакеры

«В России впервые осуществлена успешная атака на банк с выводом денег за рубеж через систему передачи финансовой информации SWIFT», — передает вещатель.

Отмечается, что проникновение в банковскую систему произошло после рассылки вредоносной программы, с помощью внедрения которой злоумышленники смогли вывести финансовые средства.

В настоящее время название кредитной организации и размер ущерба не раскрываются.

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