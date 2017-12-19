Нью-Йорк, США, 19 декабря, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Порядка 3,4% всего населения планеты — это мигранты, говорится в докладе по международной миграции, распространенном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Уточняется, что выводы авторов доклада основаны на данных национальной статистики разных стран. В абсолютном выражении доля мигрантов составляет примерно 258 млн человек. Существенный прирост — порядка 49% — наблюдается в течение последних 17 лет.

В основном эти люди покинули свои страны, чтобы переехать в США, Саудовскую Аравию, Германию, Россию и Великобританию. Причем США наиболее популярны у мигрантов (19%, или 49,8 млн человек).

Три следующие страны — СА, ФРГ и РФ на втором месте по популярности (12 млн). Великобритания — страна с девятью миллионами мигрантов.

Отмечается, что, если брать части света в целом, то Америка не на первом месте. Больше всего мигрантов проживает в Азии (80 млн человек), в Европе — в 78 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря московский мэр Сергей Собянин заявил, что в течение 2017 года мигрантам в российской столице было выдано порядка 400 тысяч трудовых патентов.

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