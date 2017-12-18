Анкара, 18 декабря, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции считает, что наложение вето со стороны США на резолюцию Совета безопасности ООН по статусу Иерусалима — «нелегитимно», передает Associated Press.

Иерусалим

Согласно заявлению турецкого МИД, «наиболее конкретным признаком нелегитимности» является тот факт, что резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей Израиля, поддержали 14 других стран-членов СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в СБ ООН состоялось голосование по резолюции, предложенной Египтом, которая требовала отменить «любые односторонние решения» в отношении признания Иерусалима столицей еврейского государства.

Постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли наложила вето на резолюцию, назвав ее «оскорбительной» по отношению к США. Хейли заявила, что «ни одна страна не должна указывать США, где нам ставить посольство».

Правительство Палестины, частью которой является Восточный Иерусалим, уже заявило о скорой «международной изоляции» Соединенных Штатов в связи с решениями по Иерусалиму и действиями в СБ ООН.