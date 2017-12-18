Москва, 18 декабря, 2017, 23:02 — ИА Регнум. В Москве проходит «Форум Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее». Это самый крупный форум в истории Общероссийского Народного фронта. В его работе принимают участие почти пять тысяч активистов ОНФ

Onf.ru «Форум Действий» Народного фронта

На «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» подвели 2017 года, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии.

«Полтора года назад мы обратились к президенту России с просьбой сделать 2017 год Годом экологии, и президент нас поддержал. Как мы оцениваем итоги этого года? Мы инвентаризировали природоохранное законодательство, затрагивая порой такие глубокие темы, многие из которых не публичились и не регламентировались никогда. Было спасено большое количество лесов от вырубки, ликвидировано более 6,5 тысяч стихийных свалок, начали создаваться «зеленые щиты» вокруг городов. Главное — экология попала в центр внимания. Мы увидели огромный отклик населения, которое подключилось к нашим проектам», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который принял участие в «Форуме Действий» ОНФ, подчеркнул, что решить проблемы, которые накапливались десятилетиями, особенно в европейской части России с твердыми коммунальными отходами за год невозможно.

«Но надо начать эти проблемы решать. И начать надо с того, чтобы создать экологический поворот в сознании граждан. Потому что без участия граждан раздельный сбор мусора не организуешь по определению», — отметил Сергей Иванов.

На «Форуме Действий» ОНФ представил рейтинг регионов по учету мнения граждан по благоустройству.

«Мы выявили лучшие и отстающие регионы с точки зрения учета мнения граждан при благоустройстве дворов. Рейтинг составлен Народным фронтом исключительно на основе того, насколько граждане вовлечены в принятие решений по благоустройству, и не предполагал оценку степени благоустроенности городских территорий, качества и своевременности самих работ», — пояснил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов.

Он рассказал, что в рейтинг вошли все субъекты РФ, кроме городов федерального значения — Москвы, Санкт — Петербурга и Севастополя. В числе лучших регионов — Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области и Республика Татарстан. Замыкают рейтинг Псковская, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская области и Республика Адыгея.

Эксперты рассказали, что рейтинг составлен с учетом работы общественных комиссий и анализа заявок жителей. Критериями при оценке регионов стали число проведенных заседаний межведомственных комиссий (МВК), присутствие на таких заседаниях активистов и представителей общественности, размещение на официальных сайтах региональных и муниципальных программ, а также порядка и правил приема заявок, соответствие проектно-сметной документации дизайн-проектам жителей.

По словам экспертов ОНФ, составление рейтинга подтвердило изначальные опасения по поводу того, что в некоторых муниципалитетах власти будут все решать за людей и без людей.

Так, по каждому муниципалитету эксперты подсчитали количество игнорирований дизайн-проектов жителей и отказов в приеме заявок от граждан. В результате были определены регионы, где реализация задач приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды идет на твердом среднем уровне, а вот мнение жителей практически не учитывается. Именно так сформировался ТОП-10 аутсайдеров рейтинга ОНФ.

Также на «Форуме Действий» ОНФ предложили включить в критерии эффективности местных властей показатели по сельским территориям. Уровень и качество жизни сельского населения сильно отстают от уровня жизни в городах. Это подтвердил мониторинг, проведенный в рамках реализации проекта ОНФ «Гражданский контроль на сельских территориях». Опрошенные жители сел отметили, что ухудшилось состояние автомобильных дорог, снизилось качество и доступность медицинской помощи, сохраняются проблемы с занятостью молодежи. Участники «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» предложили дополнить перечни критериев эффективности региональных органов исполнительной власти, отдельно обозначив показатели по сельским территориям.

В рамках проекта ОНФ и Российского союза сельской молодежи (РССМ) была проведена общественная оценка эффективности реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 гг. и на период до 2020 г.», которая предусматривает строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, автомобильных дорог и т.д. По итогам мониторинга выяснилось, что около 2/3 дорог регионального значения и почти половина дорог местного значения не отвечают нормативным требованиям, что отрицательно сказывается на развитии сельской экономики и качестве жизни людей в целом. Как заявили 46% опрошенных, неохваченных дорожным сообщением населенных пунктов больше всего среди сел и деревень с численностью жителей до 50 человек.

«Сохраняется также проблема занятости молодежи: на производство продукции нужно все меньше людей, многие работы автоматизированы, поэтому возникает вопрос — чем занять местных жителей, если при этом есть проблемы с инфраструктурой, — пояснила член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального Совета РССМ Юлия Оглоблина, — Помимо дорог, 42,5% респондентов отметили ухудшение качества медицины на селе. Только по официальной статистике количество медицинских организаций с 2001 г. сократилось в два раза. Основной прирост смертности в стране происходит в основном за счет сельских жителей. Рождение на селе также резко идет на спад, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится. Материнская смертность выше в 1,5 раза, а, например, в Вологодской области — в 10 раз».

По данным проведенных за последние два года исследований ОНФ, уровень и качество жизни сельского населения сильно отстают от уровня жизни в городах. Несмотря на динамичное развитие агропромышленного комплекса, люди все чаще уезжают из сельской местности. При этом, федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», рассчитанная до 2020 г., реализуется в стране уже три года. Ответственные министерства и ведомства рапортуют, что целевые показатели госпрограммы выполняются и даже перевыполняются. Однако, по мнению активистов ОНФ, высоких темпов развития жилищной, социальной и инженерной инфраструктуры, необходимых для повышения качества жизни сельского населения, не заметно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» проходит 18−19 декабря в Москве. Это самый масштабный форум в истории ОНФ — в нем принимают участие почти пять тысяч человек: активисты и эксперты ОНФ, представители органов власти, журналисты. Больше половины участников — это активная молодежь из разных регионов страны. На мероприятии работают шесть тематических площадок, где рассматриваются современные тенденции и новые прорывные модели, которые могут стать определяющими в вопросах повышения качества жизни.

Все предложения, сформированные в рамках форума, традиционно станут базой для дальнейшей работы ОНФ с Администрацией президента РФ и правительством РФ.