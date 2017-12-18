Москва, 18 декабря, 2017, 22:48 — ИА Регнум. В перечень препаратов, которые будут содержаться в аптечках медицинских бригад на чемпионате мира по футболу 2018 года, включено cильнодействующее наркотическое обезболивающее трамадол. Соответствующий документ Минздрава России опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Первая помощь

Приказ, утверждающий перечень препаратов, которые будут включены в аптечки на ЧМ-2018, 14 декабря подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Как отмечается в комментарии к документу, содержимое аптечки было разработано с учётом опыта работы медиков на Кубке конфедераций ФИФА в России летом 2017 года, а также наполнения аптечек для скорой помощи.

Всего в перечень включено более 70 лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые могут использоваться для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В список обязательных медикаментов вошли, в частности, аспирин, парацетамол, йод, ибупрофен, диазепам, нитроглицерин в аэрозоле, перекись водорода, аммиак, а также две ампулы опиоидного обезболивающего — трамадола.

В число обязательных медицинских изделий включены дезинфицирующее средство для рук, одноразовое полотенце, скальпель, шприцы, катетеры, резиновый жгут, самоклеющиеся бинты, реанимационное устройство для искусственного дыхания, дефибрилляторы, глюкометры для измерения уровня сахара в крови и другое.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России.