Эрбиль, Ирак, 18 декабря, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Региональное правительство Иракского Курдистана заявило о подготовке армией Ирака военной операции против пешмерги, передает Reuters.

Raad Azeze ВС Ирака

Согласно заявлению Совета безопасности Иракского Курдистана, «тревогу» регионального правительства вызывает концентрация военных Ирака в Махморе, на юго-западе от Эрбиля.

Официальные представители военных в Багдаде, в свою очередь, отрицают подготовку каких-либо боевых действий против сил Иракского Курдистана.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. 93% жителей региона проголосовало за выход из состава Ирака.

В ответ военные Ирака начали против курдских сил самообороны боевые действия, которые закончились взятием Багдадом под контроль спорной провинции Киркук.