Москва, 18 декабря, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Заявления МИД Украины о том, что выводом российских офицеров из СЦКК на Донбассе Москва подталкивает Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР, свидетельствуют о нежелании украинских властей вспоминать об истинных целях минского процесса, заявила 18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Комментируя позицию МИД Украины по отношению к прекращению участия российских офицеров в работе СЦКК и выводу российских офицеров-наблюдателей из Донбасса, Мария Захарова напомнила украинской стороне о целях минского процесса.

Напомним, МИД Украины заявили, что указанные меры Москвы и прекращение участия российских офицеров в работе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе являются «провокацией» и «очередной попыткой» заставить Киев вести прямой диалог с ДНР и ЛНР.

«Прямой диалог Киева с Донбассом — это та цель, которая обозначена минским процессом», — напомнила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря МИД России заявил, что с 19 декабря 2017 года российские военнослужащие покинут Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе из-за действий украинских властей, целенаправленно препятствующих выполнению ими своих обязанностей.