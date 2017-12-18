МИД России напомнил Киеву, что диалог с Донбассом — цель минского процесса
Москва, 18 декабря, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Заявления МИД Украины о том, что выводом российских офицеров из СЦКК на Донбассе Москва подталкивает Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР, свидетельствуют о нежелании украинских властей вспоминать об истинных целях минского процесса, заявила 18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя позицию МИД Украины по отношению к прекращению участия российских офицеров в работе СЦКК и выводу российских офицеров-наблюдателей из Донбасса, Мария Захарова напомнила украинской стороне о целях минского процесса.
Напомним, МИД Украины заявили, что указанные меры Москвы и прекращение участия российских офицеров в работе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе являются «провокацией» и «очередной попыткой» заставить Киев вести прямой диалог с ДНР и ЛНР.
«Прямой диалог Киева с Донбассом — это та цель, которая обозначена минским процессом», — напомнила Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря МИД России заявил, что с 19 декабря 2017 года российские военнослужащие покинут Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе из-за действий украинских властей, целенаправленно препятствующих выполнению ими своих обязанностей.