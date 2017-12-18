Москва, 18 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 декабря вручил главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Людмила Алексеева

«Независимыми экспертами, общественной комиссией по определению кандидатур была проведена большая и, прямо скажем, непростая работа. Однако бывают ситуации, когда выбор фактически единодушен», — сказал глава государства во время вручения премии правозащитнице.

Путин отметил, что Алексеева «в любые времена была верна себе и своим убеждениям, своим идеалам».

«С Людмилой Михайловной в чём-то можно не соглашаться, в чём-то поспорить, и я иногда это делаю, но это не мешает относиться к ней с огромным уважением за её мужество и за её позицию», — сказал президент, отметив, что сегодняшняя премия — знак признательности Алексеевой «за годы и за десятилетия, которые она посвятила правозащитной деятельности, честному и самоотверженному служению людям».

Ещё одним лауреатом государственной премии стал председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, в Татарии Владимир Вавилов. Премия вручена ему за выдающиеся достижения в области благотворительности.

«В память о своей маленькой дочери и ради помощи другим людям он сделал всё, чтобы в Казани появился хоспис, который принимает и взрослых, и детей, где они всегда окружены любовью и заботой родных и близких», — сказал Владимир Путин.

В этой связи президент также сообщил, что в 2018 году из федерального бюджета будет дополнительно выделено 4,3 млрд рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечение их лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе для использования на дому. «Такое финансирование — на регулярной основе, с постепенным увеличением — продолжится и в будущие годы», — пообещал президент.

Церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности проходила в Кремле.