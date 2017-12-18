Великобритания, 18 декабря, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Неизвестный человек попытался прорваться на автомобиле на территорию базы ВВС США Милденхолл в британском графстве Саффолк, сообщает 18 декабря телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник.

База ВВС США Милденхолл

По информации ряда СМИ, некоторые представители пресс-службы британского минобороны подтверждают случившийся инцидент.

Уточняется, что некий человек с невыясненными целями попытался прорваться на автомобиле через один из контрольно-пропускных пунктов базы, но был задержан.

В соцсетях сообщается о звуках выстрелов в окрестностях базы, однако официальных подтверждений этому нет.

Полиция графства Саффолк не отрицает случившегося, но подробностей не сообщает.

Напомним, авиабаза Милденхолл возле одноименного города в Британии используется ВВС США и является одной из ключевых американских авиабаз в Европе, используемых как для военно-транспортных перевозок, так и для базирования разведывательных и боевых самолетов стратегической авиации, способных нести ядерное оружие.