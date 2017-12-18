Москва, 18 декабря, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Железная дорога, связывающая Россию и Вьетнам, важна и перспективна как для Москвы, так и для Ханоя, считает профессор кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий эксперт Центра АСЕАН при МГИМО Евгений Канаев. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российский экспортный центр (РЭЦ) изучает возможность запуска транскитайского поезда во Вьетнам.

Олег Филиппов ИА Красная Весна Вьетнам

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«Предполагаемый проект является во всех отношениях знаковым событием, — убеждён профессор. — Прежде всего потому, что раньше между Россией и Вьетнамом сухопутного сообщения не было, и товары приходилось доставлять морским путём. Эта железная дорога важна и перспективна как с точки зрения России, так и с точки зрения Вьетнама, но самое главное, она могла бы оказать существенное влияние на отношения России и АСЕАН».

Здесь эксперт выделил три очень важных и глубинных фактора. Во-первых, это укрепление евразийской основы сотрудничества между РФ и Вьетнамом, что позитивно скажется на стратегическом партнерстве России и АСЕАН. Во-вторых, речь идёт о «диверсификации российского поворота на восток и проекте Большая Евразия».

«В-третьих, Вьетнам — это участник АСЕАН, — напомнил Канаев. — Россия, в свою очередь, это участник ШОС. Иными словами, речь идёт о формировании основы, на которой формат АСЕАН — ШОС — ЕАЭС может заработать. По крайней мере, этот проект свидетельствует о высоком потенциале этой связки. Самое главное — это демонстрационный и политический эффект, показывающий, что отношения России и Вьетнама в рамках стратегического партнёрства обретают реальные очертания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия, кроме всего прочего, заинтересована в выходе на морские — тихоокеанские — рубежи, в чём ей может помочь именно Вьетнам. СРВ, в свою очередь, одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, которая проявляет интерес к российским арктическим проектам. Кроме того, Ханой хочет разбавить влияние Китая, сбалансировав его присутствием в регионе другого сильного игрока. К сожалению, здесь у российской стороны наряду с многообещающими проектами есть и серьёзные неудачи. Одной из таких стал отказ вьетнамцев от совместного с РФ строительства АЭС «Ниньтхуан-1». Не улучшают положения дел и совместные российско-китайские учения в Южно-Китайском море. Кстати, именно к китайскому фактору, как считают многие эксперты, инициаторы железнодорожного сообщения с Вьетнамом должны проявить особое внимание.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, поезд из РФ во Вьетнам уже ходил в 50—60-е годы XX века. Это было намного быстрее, чем морское сообщение, и сегодня могло бы увеличить российско-вьетнамский товарооборот. Кроме того, если Вьетнам окажется подключен таким образом к сети железных дорог в Юго-Восточной Азии, то образуется мощная трансконтинентальная сеть. Увы, очередное ухудшение китайско-вьетнамских отношений может достаточно быстро свети на нет все российско-вьетнамские железнодорожные перспективы.