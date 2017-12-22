Санкт-Петербург, 22 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 декабря в Брест-Литовске открылись заседания мирной конференции, на которой собрались русская, германская, австро-венгерская, болгарская и турецкая делегации. Заседание открылось приветственной речью принца Леопольда Баварского, в главной квартире которого происходит конференция.

Солдаты США

При обсуждении порядка работ конференции русская делегация потребовала публичности заседаний конференции и предоставления сторонам права опубликовывать протоколы заседаний. После некоторых возражений это предложение было принято. Затем Иоффе от имени русской делегации огласил декларацию, в которой, исходя из принципов декрета II Съезда советов о мире, предлагает положить в основу мирных переговоров следующие пункты:

«1. Не допускаются никакие насильственные присоединения захваченных во время войны территорий. Войска, оккупирующие эти территории, выводятся оттуда в кратчайший срок.

2. Восстанавливается во всей полноте политическая самостоятельность тех народов, которые во время настоящей войны были этой самостоятельности лишены.

3. Национальным группам, не пользовавшимся политической самостоятельностью до войны, гарантируется возможность свободно решить вопрос о своей принадлежности к тому или другому государству или о своей государственной самостоятельности путем референдума. Этот референдум должен быть организован таким образом, чтобы была обеспечена полная свобода голосования для всего населения данной территории, не исключая эмигрантов и беженцев.

4. По отношению к территориям, сообитаемым несколькими национальностями, право меньшинства ограждается специальными законами, обеспечивающими ему культурно-национальную самостоятельность и, при наличности фактической к тому возможности, административную автономию.

5. Ни одна из воюющих стран не обязана платить другим странам так называемых военных издержек; взысканные уже контрибуции подлежат возвращению. Что касается возмещения убытков частных лиц, пострадавших от войны, таковое производится из особого фонда, образованного путем пропорциональных взносов всех воюющих стран.

6. Колониальные вопросы решаются при соблюдении принципов, изложенных в пунктах 1, 2, 3 и 4.

Признать недопустимым какие-либо косвенные стеснения свободы более слабых наций со стороны наций более сильных, как то: экономический бойкот, подчинение в хозяйственном отношении одной страны другою при помощи навязанного торгового договора, сепаратные таможенные соглашения, стесняющие свободу торговли третьих стран, морскую блокаду, не преследующую непосредственно военных целей, и т. п.»

Для обсуждения декларации делегациями четверного союза объявлен перерыв до 10 декабря.

Немецкие пулеметчики

Из Смольного отправлена в Брест-Литовск телеграмма по поводу международного социалистического конгресса в Стокгольме:

«Отказ германского правительства в выдаче паспортов Гаазе, Каутскому, Ледебуру произвел здесь большое впечатление как открытая демонстрация против демократического мира. При этих условиях прибытие сюда многочисленных членов австро-немецкой комиссии в связи с условиями перемирия представляется для нас крайне затруднительным. Предложите, в виде протеста против невыдачи паспортов, перенести заседание указанной комиссии в Стокгольм. Троцкий»

Совнаркомом издано обращение «ко всем товарищам рабочим России о прекращении изготовления предметов военного снаряжения и о переходе промышленности к производству предметов мирного обихода». СНК предлагает принять все возможные меры к тому, чтобы избежать роста безработицы при предстоящем закрытии военных заводов и фабрик.

Совнаркомом принят декрет о конфискации всего имущества «Акционерного Симского общества горных заводов» в виду отказа общества подчиниться декрету СНК о рабочем контроле.

Совнаркомом опубликовано «последнее предостережение» всем офицерам союзных военных миссий, в связи с раскрытием контрреволюционной деятельности и активной помощи Каледину чинов американской военной миссии.

Приказом наркомвоена комитетам частей предоставлено право восстановления в правах и освобождения от наказания лиц, условно осужденных.

Совет народных комиссаров постановил немедленно выдать краевому мусульманскому съезду Петроградского национального округа «священный Коран Османа», находящийся в государственной публичной библиотеке.

На заседании левой части Всероссийского крестьянского съезда заслушан доклад Левина (л. с.-р.) о взаимоотношениях между городом и деревней и о товарообмене.

На заседании правой части съезда, происходившем на Фонтанке, был заслушан доклад редактора «Известий Всероссийского Совета Кр. депутатов» Быховского, в котором он, между прочим, указал, что газета была беспартийным органом и отношение ее к большевикам «было всегда резко отрицательным». Вслед за этим были произведены выборы исполнительного комитета.

«Целедфлотом» (ЦК флотилий Северного Ледовитого океана), по требованию матросских масс, закрыты буржуазные газеты «Архангельск» и «Северное Утро». Ревком, считая этот акт нарушением своих прав, постановил собрать объединенное собрание исполнительных комитетов советов армии и флота для обсуждения вопроса о допустимости самостоятельных выступлений рабочих организаций.

Флот

События в связи с приездом Рошаля (8 декабря) послужили предлогом к оккупации Бессарабии румынами, действовавшими в согласии с командующим фронтом генералом Щербачевым и союзниками. Подготовительные работы начались немедленно: к Щербачеву были прикомандированы французские офицеры; в Соколы был послан румынский полк для полной ликвидации большевизма и высылки большевиков за пределы Румынии.

Советом р. и с. депутатов Нарвского района Петрограда распущена районная дума, занявшая явно враждебную позицию по отношению к СНК. Она занималась саботажем и призывала население района к забастовке. Работу по обслуживанию района Совет временно возложил на коллегию комиссаров.

Под председательством Косиора в Москве состоялось собрание районных исполнительных комитетов советов р. и с. депутатов. С докладом о рабочем контроле над производством выступил Бобровский, сообщивший об организации нового экономического отдела из представителей экономического отдела советов р. и с. депутатов и профсоюзов.

С докладом об отношении к Учредительному собранию выступил Стуков.

«При диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства, нужно создать такой орган власти, который был бы против буржуазии. Этим органом не может быть общенациональный парламент. Органом власти должны быть классовые организации — советы, и не случайно, что русская революция создала их».

После выступлений Беленького, Лейтмана и др., поддерживавших точку зрения Стукова, с возражениями выступила Домашевская, считающая, что для социалистической революции необходимы материальные и технические предпосылки, которых, по ее мнению, сейчас нет. «Наша задача укрепить буржуазно-демократическую революцию». После заключительного слова Стукова, по предложению Беленького, принимается 70 голосами при 1 против и 2 воздержавшихся резолюция, считающая Учредительное собрание «отжившей формой народовластия» и призывающая бороться с тем Учредительным собранием, которое выступит против декрета о мире, земле и рабочем контроле.

Под председательством Ногина открылось совещание комиссаров труда Московской области. С докладом о предстоящей работе выступил сам Ногин.

«Комиссариат труда должен наметить себе такое отношение к конфликтам между рабочим и предпринимателями, чтобы частная собственность на орудия производства делалась невыгодной, а также чтобы минимум заработной платы поднялся до пределов, когда доходность предприятия для владельцев сводилась бы к нулю».

Средний пролет пушечной мастерской

С 7 по 9 декабря происходил делегатский съезд Всероссийского союза общества заводчиков и фабрикантов. Приняты резолюции о взаимном страховании промышленности от забастовок и против установленного СНК рабочего контроля. «Предприятия, в которых контроль этот осуществляется в форме активного вмешательства в управление, подлежат закрытию».

На областном съезде железнодорожников Московской области приняты резолюции: о репрессиях против буржуазной прессы: «в момент обостренной классовой борьбы пролетариата могут быть применены все меры репрессий для устранения распространения клеветы и разложения в массах», о железнодорожной Красной гвардии: «Железнодорожная Красная гвардия идет наравне с пролетарской Красной гвардией для охранения и удержания завоеваний рабоче-крестьянской революции и поддержки правительства советов р., с. и кр. депутатов».

Съезд Московского военного округа признал необходимым создание в армии земляческих организаций, которые бы под руководством советов организовали уход демобилизованных солдат и участвовали в работе по использованию их труда.

На IV губернском крестьянском съезде в Самаре принята резолюция, признающая законной властью только Учредительное собрание. Левые с.-р. покинули съезд.

В Томске Совет р. и с. депутатов постановил взять власть в свои руки.

В Омске Западносибирский областной съезд советов признал власть советов и заявил о готовности поддержать ВЦИК и СНК.

Совместное заседание Донецко-Криворожского областного комитета, Харьковского комитета и краевого комитета РСДРП (б-ков) по вопросу о власти присоединилось к резолюции I съезда большевиков Украины. Для руководства Всеукраинским съездом советов, перенесенным из Киева, избрана пятерка: 3 — от краевого комитета большевиков, 2 от Донецко-Криворожского обл. к-та. В числе их: Ауссем, Бош, Артем (Сергеев).

На заседании съезда советов р. и с. депутатов Донецко-Криворожского бассейна принято постановление слиться с краевым украинским съездом советов и назвать съезд «съездом советов р. и с. депутатов Украины при участии части съезда крестьянских депутатов».

Пленум переизбранного Совета в Екатеринославе избрал временный президиум, так как выборы еще не везде закончились. Председателем совета подавляющим большинством избран большевик Петровский. В президиум избраны 8 б-ков и 4 украинских с.-д. Меньшевики и с.-р. отказались дать в президиум своих представителей. Принята резолюция протеста по поводу избирательного закона в Украинское учредительное собрание, лишившего солдат, не призывавшихся на Украине, права голоса.