Луганск, 18 декабря, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают обворовывать граждан, проживающих на линии разграничения, заявил официальные представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 18 декабря «Луганский информационный центр».

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, инцидент произошел 16 декабря в населенном пункте Станица Луганская. Солдаты ВСУ решили поживиться за счет одинокой 65-летней пенсионерки, к которой они проникли под покровом ночи. Обшарив дом, военнослужащие-грабители вынесли холодильник, телевизор, продукты питания и наличность на сумму 6 тыс. гривен (12,8 тыс. рублей).

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Обнаружив кражу, жительница обратилась в местное отделение полиции, однако получила отказ в возбуждении уголовного дела. Причина — пенсионерка якобы добровольно пустила грабителей к себе в дом.

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Напомним, украинская армия часто характеризуется экспертами как армия с очень низкой дисциплиной и подавленным морально-психологическим состоянием. Солдаты ВСУ нередко дезертируют, нарушают требования безопасности, мародерствуют и злоупотребляют спиртными напитками. Так, ранее Марочко сообщил, что украинские военные осуществляют регулярные поборы с мирных жителей в населенном пункте Орехово.