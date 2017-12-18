Киев, 18 декабря, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо экстрадировать с Украины, заявила депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз, сообщает 17 декабря партийная пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По ее словам, присутствие на Украине Саакашвили ставит под опасность дальнейшее существование государства. Фриз отметила, что Саакашвили нарушает все возможные права и законы на Украине, потому что он стремится к неограниченной власти.

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«Ему нужен не импичмент — ему нужна власть в стране в десять раз больше той, с которой он позорно бежал», — сказала Фриз.

Она также подчеркнула, что бывший губернатор Одесской области «убивает и разрушает все государственные институты» своими действиями. Депутат добавила, что украинские власти, со своей стороны, поступают с Саакашвили абсолютно законно и в рамках правовых норм.

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«Я за экстрадицию этого лица куда угодно, лишь бы подальше от Украины», — выразила свое мнение Фриз.

Напомним, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили задержали 8 декабря по подозрению в содействии преступной группировке. 11 декабря суд отпустил политика, хотя прокуратура требовала домашнего ареста.