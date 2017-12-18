Чебоксары, 18 декабря, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В столице Чувашии определись, когда и на сколько подорожает проезд в троллейбусах. С 25 декабря стоимость билета увеличится на 1 рубль. При этом власти Чебоксар опровергают обвинения якобы в беспрецедентном росте транспортной цены: в мэрии напомнили, что в феврале стоимость проезда была снижена — в то время как другие города только увеличивали плату за билет. В Чебоксарах пошли на снижение цены, чтобы дать возможность горожанам оценить преимущество безналичной оплаты и сэкономить семейные средства в условиях кризиса. Но дальше тянуть нельзя: кризисное состояние троллейбусного управления может перерасти в банкротное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чту21.рф Троллейбусное управление Чебоксар

Данный вопрос был поднят сегодня, 18 декабря, на планёрке в администрации Чебоксар. В этом году долги МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) перед энергетиками стала причиной угрозы отключения электричества и банкротства предприятия. Напомним, в октябре энергетики подали иск о банкротстве, заявив сумму почти в 160 млн рублей — затем иск был отозван в связи с частичным погашением долгов. Предприятие получило из муниципального бюджета 67 млн рублей субсидии на погашение задолженности за электрическую энергию и оплату других обязательных платежей. Долги стали следствием падения пассажиропотока: если в 2004 году 77,6% пассажирооборота в Чебоксарах приходилось на долю троллейбусов, то сейчас — 58%.

Само ЧТУ переживает оптимизацию на всех направлениях. В IV квартале 2017 года скорректировано расписание движения троллейбусов, на предприятии отказались от непрофильных видов деятельности, сокращен административно-управленческий персонал. По данным мэрии, это позволило вдвое сократить убытки предприятия за октябрь-ноябрь по сравнению с предыдущими месяцами текущего года. Напомним, ранее на предприятии заявил о планах по сокращению 129 человек (всего здесь около 2 тыс. человек).

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Троллейбусники обратились в мэрию с просьбой увеличить стоимость проезда, чтобы не допустить предбанкротного состояния предприятия. В администрации пошли навстречу. В результате с 25 декабря 2017 года будет цена за билет по наличному и безналичному расчетам возрастёт на 1 рубль, гражданский проездной подорожает с февраля на 50 рублей.

«Данная мера вынужденная, направлена на стабилизацию ситуации в троллейбусном управлении», — подчёркивают в отделе транспорта столичной мэрии.

Cap.ru Изменение цены с 25 декабря

Таким образом, с 25 декабря стоимость проезда в троллейбусах и автобусах ГУП «Чувашавтотранс» будет одинаковая — 14 рублей при оплате по безналичному расчету, 18 рублей — по наличному, стоимость проездного составит 750 рублей на каждый вид транспорта. Стоимость проездного на два вида транспорта останется без изменений — 1050 рублей. Стоимость проезда на автобусах малого класса (маршрутки) также останется без изменений — соответственно 18 (безналичная оплата) и 22 рубля (наличная оплата).

То есть по безналичной системе стоимость проезда в троллейбусах вернется к уровню февраля 2017 года и составит 14 рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее изменение стоимости проезда в троллейбусах в Чебоксарах было в феврале 2017 года: по безналичному расчету цена была уменьшена с 14 рублей до 13 рублей, по наличному — увеличена с 15 до 17 рублей.

«Проще говоря, если пассажир, оплачивая 14-рублевый проезд, хочет подарить перевозчику ещё почти треть этих денег, то это его решение, его никто не заставляет. И когда администрацию города упрекают в «беспрецедентном», чуть ли не спекулятивном подъеме цены проезда до 18 рублей, это несправедливо потому, что существует безналичная цена в 14 рублей — это во-первых. Во-вторых, реальная, экономически обоснованная стоимость проезда гораздо выше», — заверяет глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Cap.ru Стоимость проезда в других городах

В администрации особо подчёркивают, что Чебоксары — «один из немногих городов России, где ежедневно более 200 троллейбусов обслуживают пассажиров». При этом стоимость проезда остается самой низкой среди городов ПФО. К примеру, в Ульяновске проезде в троллейбусах по безналичному расчету составляет 16 рублей, по наличному — 17 рублей, в Йошкар-Оле — 18 рублей (только за наличный расчет), в Уфе билет стоит 18−20 рублей, в Ижевске и Пензе за проезд надо заплатить соответственно 19 и 20 рублей, в Набережных Челнах билет стоит 20 и 22 рубля, в Казани и Самаре — 23 и 25 рублей, в Нижнем Новгороде — 26 и 28 рублей, в Москве — 35 рублей при использовании безналичной системы оплаты.