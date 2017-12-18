Вашингтон, 18 декабря, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Во второй половине дня 18 декабря президент США Дональд Трамп выступит с речью, в которой впервые официально представит свою стратегию в области безопасности — документ, требуемый конгрессом США. В нем будут даны характеристики подхода «Америки прежде всего!», а также указаны вызовы, стоящие перед страной. Основные темы документа приводит в одной из своих статей издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно документу, прежде всего, глава Белого дома выступит с предостережением о том, что США входят в эпоху усиленной политического, экономического и военного соперничества, а также укажет на необходимость фундаментального пересмотра политики в области национальной безопасности для сохранения за США имеющихся преимуществ. Глобальное доминирование Вашингтона после холодной войны «привело к убежденности» в том, что «мощь США будет неоспорима и сохраняет сама себя». В связи с этим США начнут проводить «конкурентную дипломатию», в которой основную роль будут играть интересы США, а не озабоченность других. При этом, отмечается в документе, США не будет «принуждать других к [их] ценностям».

Манхэттен. Нью-Йорк. США

По вопросу торговли и экономики стратегия США предполагает, что экономические успехи страны зависят от открытых и справедливых рынков. В этом отношении особенный укор делается Китаю, который в документе обвиняется в нарушении своей системы с целью создания торгового дисбаланса. Также в адрес Пекина выдвигаются обвинения в краже интеллектуальной ценности на сумму в сотни миллиардов долларов и использовании технологического развития США для компенсации собственных недостатков. США «больше не будут закрывать глаза на нарушения, махинации и экономическую агрессию».

КНР и Россия в документе характеризуются как «ревизионистские державы», которые стремятся нарушить устоявшийся глобальный порядок. Обе страны стали довольно «эффективными в проведении операций ниже порога открытых военных конфликтов на грани международного права». За последние годы, указывает издание, Москва осуществила ряд военных вторжений в соседние Украину и Грузию, тогда как Китай выдвинул претензии на острова в Южно-Китайском море.

Северную Корею и Иран авторы документы назвали «государствами-изгоями». Так, для противодействия Пхеньяну стратегия Трампа предполагает укрепление систем ПРО и изучение способов нейтрализации угрозы до запуска ракет. Также Вашингтон в рамках новой стратегии должен стремиться к укреплению потенциала ядерного сдерживания, осуществляя модернизацию ядерной триады устаревших стратегических авиации, подводных лодок и межконтинентальных ракет наземного базирования.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

Кроме того, новая стратегия Трампа подразумевает укрепление обороноспособности вооруженных сил США и союзников для противодействия угроз со стороны Китая, России, КНДР и Ирана.

«Мы должны убедить противников, что мы можем победить их и победим — а не только накажем их, если они нападут на США», — указывается в документе. — Необходимо, чтобы наши партнеры делали то же самое».

Наконец, в стратегии уделяется внимание вопросу помощи иностранным государствам. Так, хотя Вашингтон и выражает свою приверженность помощи другим странам, в документе указывается, что Вашингтон будет отказываться от использования государственных средств для этих целей, вместо этого привлекая частные инвестиции. Авторы подчеркнули, что ни одна страна «не может в одностороннем порядке облегчить страдая всех людей». Новая стратегия предполагает, что открытая по срокам поддержка будет постепенно прекращается. Составители документа настаивают, что целью иностранной поддержки должны стать такие условия, при которых необходимости в иностранной поддержки больше не будет.