Иерусалим, 21 декабря, 2017, 02:11 — ИА Регнум. На вопросы ИА REGNUM о признании президентом США Иерусалима столицей Израиля ответил публицист, политолог Авигдор Эскин.

Djampa Израильский флаг над Иерусалимом

Иерусалим является столицей Израиля де-факто. У самого населения Израиля нет никаких разногласий по этому поводу, что подтверждает и то, что все правительственные учреждения находятся в Иерусалиме. Аргументы тех, кто не согласен со сложившимся положением, довольно слабы: в основном они исходят от представителей мусульманского мира, расколотого внутри себя, терзаемого войнами и переворотами. Что же касается христиан, то им, вероятно, следовало бы всячески поддерживать израильский статус Иерусалима, потому что именно он увеличивает безопасность и создает условия для паломничества в этот святой для всех христиан город.

«Нам было стратегически важно признание со стороны США, ибо именно Вашингтон имеет самое широкое влияние на арабский мир. Что же касается остальных, то Иерусалим — это святой город. Не всем тут место. Я бы точно не хотел видеть в Иерусалиме посольство Украины или посольство Турции», — говорит Эскин.

Читайте интервью полностью: «Я бы не хотел видеть в Иерусалиме посольство Украины или Турции»

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