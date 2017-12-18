Минск, 18 декабря, 2017, 17:11 — ИА Регнум. В 2018 году в Белоруссии ожидается проведение налоговой реформы, которую в белорусских СМИ уже окрестили «Дед налог» из-за сообщения об этом под Новый год. Президент Александр Лукашенко поручил совету министров сформировать межведомственную рабочую группу и разработать законопроект по комплексной корректировке Налогового кодекса. Об этом сообщает сегодня, 18 декабря, Belmarket. by со ссылкой на Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.C. Кунявского (БСПН).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отмечается, что, согласно поручению белорусского лидера, в межведомственную рабочую группу должны будут войти представители совета по развитию предпринимательства. Разработка законопроекта, в котором требуется заложить положения о стабильности налогового законодательства, должна быть завершена к 1 сентября 2018 года. Предполагается, что вступить в силу документ может 1 января 2019 года. Под стабилизацией налогового законодательства Белоруссии имеется в виду, что его будут корректировать максимум раз в три года, а нормы и их действие будут упрощены.

В то же время, по словам директора бизнес-союза Жанны Тарасевич, президент Белоруссии не принял некоторые «громкие новации законодательства», например, о трансфертном ценообразовании, то есть новом виде отчетности с обоснованием цен при сделках между взаимозависимыми лицами. До конца 2017 года БСПН планирует на совещании у президента поставить вопрос о реформировании налоговой системы и системы обязательных социальных отчислений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменения в налоговом законодательстве Белоруссии напрямую связаны с процессом либерализации экономики, который особенно активно начался осенью 2017 года. Это предполагает «раскрепощение» бизнеса, что, как рассчитывают власти, поспособствует привлечению новых иностранных инвестиций, росту экономики. Так, 23 ноября Лукашенко подписал декрет №7 «О развитии предпринимательства», который предполагает ряд послаблений для предпринимателей, в том числе в административной и налоговой сферах. Этот документ в государственных СМИ поспешили окрестить «долгожданным». Однако, по мнению многих экспертов, ничего кардинально нового для бизнеса декрет принести не может. Более того, ряд экономистов отмечает, что преобразования экономики Белоруссии в либеральную сторону идут рука об руку с сокращением социальной поддержки населения, которое и так находится далеко не в лучшем положении из-за экономического кризиса.

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Что касается налоговой системы республики, то белорусские предприниматели уже не раз жаловались на то, что им крайне сложно вести бизнес, учитывая размер и непредсказуемость налогов. Также региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен 2 ноября заявляла, что итоги исследований ведения бизнеса в республике говорят о том, что Белоруссии еще много необходимо сделать, чтобы привлечь крупных инвесторов. Пока серьёзными препятствиями для привлечения зарубежных компаний являются сложная система налогов и слабые права собственников имущества. Не прошло и недели после этого заявления, как совет по развитию предпринимательства призвал внести изменения в указ от 23 октября 2013 года «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Анализ практики применения указа показал, что из-за действия этого документа в стране практически невозможности вести экономическую деятельность, а для юрлиц и ИП априори действует презумпция виновности.

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