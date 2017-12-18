Москва, 18 декабря, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Сержант полиции, несший дежурство на одной из станций Московского метрополитена, бросился на рельсы перед прибывающим поездом, чтобы спасти упавшего на пути пассажира. Об инциденте 18 декабря сообщает пресс-служба МВД России.

Mos.ru Прибытие поезда

Как следует из сообщения ведомства, на станции «Строгино» 28-летний житель Ульяновской области потерял равновесие и упал на пути перед прибывающим поездом. В это время на станции нес дежурство сержант полиции Алексей Шарапов.

«Увидев, что на станцию прибывает поезд, и быстро оценив создавшуюся ситуацию, полицейский спрыгнул с платформы, подхватил мужчину и отвел в тоннель на безопасное расстояние», — рассказывает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сам Алексей в интервью рассказал, что он приметил, как из ушедшего поезда раскачивающей походкой вышел молодой человек. Простояв некоторое время у края платформы, он упал на пути.

«Он упал на пути перед поездом. У меня не было времени на раздумья — бросился за ним», — сказал полицейский.

В официально сообщении ведомства отмечается, что специальным указом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева отличившийся на службе сержант Алексей Шарапов будет представлен к награде «За смелость во имя спасения».

Напомним, инциденты с падением пассажиров на рельсы не редкость в московском метро. Часто это приводит к существенным задержкам в движении поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в движении поездов по причине остановившегося в тоннеля поезда произошел утром 18 декабря. В течение часа движение на южном участке Калужско-Рижской линии пришло к обычному графику.