Ереван, 18 декабря, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Аналитики лондонского офиса Fitch Ratings проанализировали последние тенденции в экономике Армении, оставив долгосрочный рейтинг страны на уровне «B+», но сменив его со «стабильного» на «позитивный».

Fitch-Ratings

Уровень «B» — в значительной степени спекулятивный рейтинг. В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, рейтинги уровня «B» обозначают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности». На данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.

Как отмечается в докладе, экономика Армении находится на стадии интенсивного восстановления после сильного внешнего шока 2014−2015 гг. Восстановление обусловлено структурным улучшением показателей экспорта, восстановлением внешних денежных переводов и эффективной монетарной политикой национальных властей. Агентство пересмотрело прогноз роста ВВП до 4,3% в 2017 году против 3,4% в предыдущем прогнозе. «Мы ожидаем, что рост в среднем составит 3,6% в 2018—2019 годах из-за еще более благоприятных условий для роста объема денежных трансфертов и экспорта», — говорится в докладе.

Армения начала осуществлять активную фискальную консолидацию. Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета сократится до 3,3% ВВП в 2017 году против 5,5% в 2016 году, что обусловлено ограничительными мерами в бюджетных расходах и ростом доходов. Fitch ожидает, что дефицит государственного бюджета сократится до 3% в 2018 году и до 2,7% в 2019 году, что ниже среднего уровня «В» и «ВВ». Это приведет к стабилизации госдолга, который составит порядка 57,5% ВВП к концу текущего года, что несколько ниже ранее прогнозируемого (58,6%). Пик роста госдолга придется на 2018 год — 58,1%, но после этого ожидается снижение его соотношения к ВВП. При этом структура государственного долга Армении имеет высокий уровень льготных кредитов (66% от общей суммы долга), но его 81% сформирован в иностранной валюте.

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Внутренний спрос на импорт будет сбалансирован ростом экспорта, поддерживаемого стабильными ценами на сырьевые товары, диверсификацией внешних рынков сбыта и стабилизацией российской экономики, способствующей росту экспорта и денежных переводов. Умеренный дефицит текущего счета смягчает внешнюю уязвимость, связанную с зависимостью от сырьевых товаров и небольшим размером экономики. Это также приведет к стабилизации, а затем постепенному сокращению чисто внешнего долга.

Рейтинг «B+» для Армении обусловлен тем, что ее экономика подвержена внешним стрессам, но продемонстрировала способность поглощать их благодаря эффективной структуре денежно-кредитной политики. Банковская система остается стабильной с высокой степенью капитализации. Долларизация депозитов и займов снизилась, но осталась высокой — 57% и 62% соответственно. Неработающие кредиты (просроченные до 270 дней) в октябре составили 6,7%, а в марте 2016 года они достигали 10%.

Аналитики агентства считают, что для улучшения среднесрочных перспектив роста экономики Армении должна продолжать идти по пути реформирования инвестиционного климата и увеличения внутренних сбережений, поскольку общий объем инвестиций является низким — на уровне 18,4% ВВП. В Fitch считают, что окончательный переход Армении на парламентскую систему правления не повлияет на ее экономическую политику. В числе серьезных экономических рисков называется вероятная эскалация Карабахского конфликта, однако Fitch предполагает, что социальная и политическая ситуация в Армении продолжит оставаться стабильной.