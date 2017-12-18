Дублин, 18 декабря, 2017, 10:44 — ИА Регнум. На Ближнем Востоке на месте стремительно теряющих позиции США появился новый «авторитет»: президент РФ Владимир Путин, пишет ближневосточный корреспондент The Irish Times Рудхан Мак Кормак.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, успех Путина на Ближнем Востоке стал «трамплином» для возвращения России в мировую геополитику. Причиной этого стали многочисленные политические промахи США в ближневосточном регионе.

Чтобы убедиться в том, насколько эффективна оказалась политика Москвы на Ближнем Востоке, достаточно посмотреть страны, которые Путин посетил 11 декабря. Так, он побывал на сирийской базе российских ВКС «Хмеймим», где заявил об уничтожении террористов в Сирии, в Египте, где договорился о возобновлении авиасообщения, и в Турции, где встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и мог добиться подвижек в закупке Турцией систем ПВО С-400, пишет автор.

Таким образом, Путин «заполнил вакуум» после того, как на выборах в США выиграл Дональд Трамп, провозгласивший курс на решение внутренних проблем. Лидером президент РФ стал на Ближнем Востоке благодаря «оппортунизму и хитрости».

И слова о победе над терроризмом не пустые, хотя на Западе мало кто верит, что главной задачей Москвы была именно борьба с экстремистами. Действия России в Сирии действительно оказались успешными: Россия не только добилась «перелома в ходе военных действий» с минимальными потерями, продемонстрировала возможности своих ВКС, но и оставила за собой военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

«По всему региону вырисовывается единый мотив. Пока США демонстрируют вялый интерес и ещё менее компетентную стратегию, Россия их намного опережает, создавая новые союзы, расширяя товарооборот (не в последнюю очередь — в плане экспорта вооружений) и распространяя своё влияние в таких масштабах, которые не видывали со времён распада Советского Союза», — пишет обозреватель The Irish Times.

Причем начало этой стратегии Путина было положено еще до прихода Трампа к власти: репутацию Вашингтона на Ближнем Востоке испортил ещё Джордж Буш-младший войнами в Ираке и Афганистане. Барак Обама усугубил ситуацию «провальной стратегией» в Сирии.

Теперь же к Кремлю «проторили дорогу» турки, палестинцы, египтяне и иорданцы, желающие решить свои проблемы. Кроме того, Россия смогла сблизить Турцию с Ираном, поддержав при этом дружеские отношения с главным врагом Тегерана, Саудовской Аравией, и сыграть роль посредника в продолжающемся урегулировании конфликта между палестинскими организациями ФАТХ и ХАМАС.