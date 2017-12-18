Путин стал «лидером» на Ближнем Востоке — The Irish Time
Дублин, 18 декабря, 2017, 10:44 — ИА Регнум. На Ближнем Востоке на месте стремительно теряющих позиции США появился новый «авторитет»: президент РФ Владимир Путин, пишет ближневосточный корреспондент The Irish Times Рудхан Мак Кормак.
По его мнению, успех Путина на Ближнем Востоке стал «трамплином» для возвращения России в мировую геополитику. Причиной этого стали многочисленные политические промахи США в ближневосточном регионе.
Чтобы убедиться в том, насколько эффективна оказалась политика Москвы на Ближнем Востоке, достаточно посмотреть страны, которые Путин посетил 11 декабря. Так, он побывал на сирийской базе российских ВКС «Хмеймим», где заявил об уничтожении террористов в Сирии, в Египте, где договорился о возобновлении авиасообщения, и в Турции, где встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и мог добиться подвижек в закупке Турцией систем ПВО С-400, пишет автор.
Таким образом, Путин «заполнил вакуум» после того, как на выборах в США выиграл Дональд Трамп, провозгласивший курс на решение внутренних проблем. Лидером президент РФ стал на Ближнем Востоке благодаря «оппортунизму и хитрости».
И слова о победе над терроризмом не пустые, хотя на Западе мало кто верит, что главной задачей Москвы была именно борьба с экстремистами. Действия России в Сирии действительно оказались успешными: Россия не только добилась «перелома в ходе военных действий» с минимальными потерями, продемонстрировала возможности своих ВКС, но и оставила за собой военные базы в Хмеймиме и Тартусе.
«По всему региону вырисовывается единый мотив. Пока США демонстрируют вялый интерес и ещё менее компетентную стратегию, Россия их намного опережает, создавая новые союзы, расширяя товарооборот (не в последнюю очередь — в плане экспорта вооружений) и распространяя своё влияние в таких масштабах, которые не видывали со времён распада Советского Союза», — пишет обозреватель The Irish Times.
Причем начало этой стратегии Путина было положено еще до прихода Трампа к власти: репутацию Вашингтона на Ближнем Востоке испортил ещё Джордж Буш-младший войнами в Ираке и Афганистане. Барак Обама усугубил ситуацию «провальной стратегией» в Сирии.
Теперь же к Кремлю «проторили дорогу» турки, палестинцы, египтяне и иорданцы, желающие решить свои проблемы. Кроме того, Россия смогла сблизить Турцию с Ираном, поддержав при этом дружеские отношения с главным врагом Тегерана, Саудовской Аравией, и сыграть роль посредника в продолжающемся урегулировании конфликта между палестинскими организациями ФАТХ и ХАМАС.