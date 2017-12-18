Исламабад, 18 декабря, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Официальные лица Пакистана заявили о приведении сил безопасности в полную боевую готовность, сообщает 18 декабря Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Причиной подобного решения стал террористический акт, совершенный 17 декабря в Кветте.

В результате нападения на церковь, где проходила воскресная служба, погибли 9 человек, еще 60 получили ранения.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это было первое нападение террористов на христианский храм в Пакистане.

В настоящее время силы безопасности полиции Белуджистана мобилизованы на поимку всех причастных к преступлению, подчеркнул начальник полиции провинции Маззам Ансари.

Напомним, 17 декабря боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на храм, в котором находилось около 400 верующих. Один смертник привел в действие взрывное устройство, остальные нападавшие открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

Власти Пакистана отрицают факт наличия на своей территории организованной сети боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).