Тегусигальпа, 18 декабря, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Организация американских государств (ОАГ) заявила, что Гондурас должен провести повторные президентские выборы, сообщает 18декабря Reuters.

Флаг. Гондурас

Данное заявление последовало в качестве реакции, на прошедшие 26 ноября в Гондурасе президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Хуан Орландо Эрнандез.

Эрнандез одержал минимальную победу над своим конкурентом Сальвадором Насралла, опередив его на 1,53%.

Оппозиционный кандидат признал выборы сфальсифицированными еще до объявления официального результата и призвал своих сторонников выйти на улицы для заявления своего протеста.

В результате столкновений с правительственными войсками на улицах Тегусигальпы погибли по меньшей мере 17 человек.

Насралла отправился в Вашингтон в поисках поддержки в своей протестной деятельности, что привело к призыву ОАГ провести повторные выборы в Гондурасе.