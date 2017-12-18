Москва, 18 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В Москве на Калужско-Рижской линии метро произошел сбой: поезд стоит в тоннеле между станциями «Третьяковская» и «Китай-город», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В Twitter подземки сообщается, что незначительно увеличены интервалы движения поездов. Задержки могут составлять до 10 минут.

В соцсетях пассажиры метро сообщают, что поезд остановился в тоннеле из-за заклинивания колесной пары.

Машинист по громкой связи объявляет, что движение прекращено. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом и другими ветками метро.

Также сообщается, что движения поездов нет от «Октябрьской» до «Новых Черемушек».