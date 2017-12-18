Москва, 18 декабря, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Пожар на складах на севере Москвы возник в ночь на 18 декабря, передает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, обратившихся в редакцию.

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Огонь охватил складские помещения, причины и обстоятельства в настоящее время выясняются.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС, они проверяют информацию.

Дополнительная информация об инциденте пока отсутствует.

ИА REGNUM следит за обновлением данных МЧС.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге в ТЦ «Радуга» был потушен пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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