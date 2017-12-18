На севере Москвы горят склады
Москва, 18 декабря, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Пожар на складах на севере Москвы возник в ночь на 18 декабря, передает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, обратившихся в редакцию.
Fizportal.ru
Дым
Огонь охватил складские помещения, причины и обстоятельства в настоящее время выясняются.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС, они проверяют информацию.
Дополнительная информация об инциденте пока отсутствует.
ИА REGNUM следит за обновлением данных МЧС.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге в ТЦ «Радуга» был потушен пожар. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Читайте также: В Оренбурге горел торговый центр «Радуга»