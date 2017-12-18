Пекин, 18 декабря, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Курс юаня вновь ослаб по отношению к доллару США, уступив ему 49 базисных пунктов, сообщает 18 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Согласно свежим данным на понедельник, 18 декабря, паритетный курс валюты Поднебесной составил 6,6162 юаней за доллар США, незначительно сдав позиции по отношению к курсу 15 декабря.

Тогда курс составлял 6,6113 юаней. Тогда юань ослаб на 80 базисных пунктов, что последовало за мощным укреплением на 218 пунктов 14 декабря.

Некоторые эксперты уверены, что Новый год валют Поднебесной встретит на уровне 6,6 — 6,7 юаней по аналогии предыдущим годом, когда курс не выходил за пределы заданного коридора.

Напомним, что еще с 2015 года экономика Китая переживает этап широкомасштабной всеобъемлющей финансовой реформы, целью которой является в том числе и создание более прозрачной системы вычисления