Москва, 18 декабря, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы строгого режима за коррупцию, отказался от передач в следственном изоляторе (СИЗО), об этом заявила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, сообщают 18 декабря «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

По ее словам, во время визита в СИЗО к Улюкаеву общественники уточняли, нужны ли ему какие-нибудь дополнительные вещи.

«Нет, ничего не надо», — приводит слова экс-министра Меркачева.

Она добавила, что Улюкаев «совершенно непривередливый человек». Меркачева также отметила, что Евгения Васильева (бывшая чиновница в Минобороны РФ, которая была осуждена за мошенничество), например, «диктовала целый список».

Напомним, Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства «Роснефти» за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания приобрела 50,08% акций «Башнефти».

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Сам Улюкаев заявил, что считает приговор несправедливым и намерен добиваться его смягчения.

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В настоящее время осужденный находится под стражей в следственном изоляторе на территории «Матросской тишины». Его поместили в одиночную карантинную камеру, где он может находиться до 25 декабря. После чего по результатам беседы с психологом ему подберут сокамерников.

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