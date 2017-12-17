Вашингтон, 18 декабря, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Глава США Дональд Трамп передал директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майку Помпео благодарность президента России Владимира Путина за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам телефонной беседы лидеров России и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как пояснили в администрации президента США, во время разговора, который состоялся 17 декабря по инициативе Москвы, Путин выразил благодарность Помпео и его подчиненным. По завершении беседы Трамп позвонил главе ЦРУ и передал ему слова благодарности.

Отмечается также, что американский президент поздравил Помпео, разведуправление и всё разведсообщество «с хорошо проделанной работой».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 декабря в результате спецоперации в Санкт-Петербурге были задержаны семь членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они намеревались совершить теракты в местах массового скопления людей, в том числе в Казанском соборе. У задержанных изъято большое количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, книги экстремистского содержания.

Предотвратить теракты помогли данные, переданные ЦРУ российским спецслужбам. Это следует из содержания телефонной беседы Путина и Трампа, которая состоялась 17 декабря. Президент РФ поблагодарил за помощь своего американского коллегу. Трамп ответил, что Вашингтон был рад помочь.

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