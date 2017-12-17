Москва, 17 декабря, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» планирует ежегодно проводить акцию «Дорога в школу». Об этом заявил председатель общественного совета партпроекта, первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков на заседании общественного совета, посвященного подведению итогов реализации проекта за 2017 год и планам на I полугодие 2018 года.

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«Акция партпроекта «Дорога в школу» по выявлению особо опасных участков на маршрутах, которыми чаще всего пользуются дети, стоит проводить ежегодно, она важна и полезна», — заявил Александр Жуков.

По его словам, в этом году в рамках партийного проекта акция прошла в 42 субъектах РФ. Охват участников составил более 20 тыс. человек, активисты проекта выявили 1347 потенциально опасных участков.

«Собранную информацию мы передадим властям регионов с рекомендациями по формированию мероприятий, повышающих безопасность детей в массовых местах», — сообщил председатель общественного совета партийного проекта.

Согласно данным статистики, продолжил он, показатели смертности на российских дорогах продолжают снижаться. В этом году за первые 11 месяцев по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года общее количество аварий сократилось чуть более чем на 6%. Число получивших травмы на дорогах уменьшилось примерно на 5%, число погибших — на 12,5%.

Александр Жуков обратил внимание на то, что одним из важнейших направлений работы партпроекта стал контроль за расходованием бюджетных средств на ремонт, строительство, содержание дорог. «Везде жители отмечают существенное обновление дорожного полотна. Сейчас нормативам соответствует уже 81% федеральных трасс. Замечу, что пять лет назад этот показатель вырос почти на 20%. Лучшие результаты были в субъектах, где идет реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», — отметил он.

Председатель общественного совета партийного проекта указал на то, что в 2018 году региональным координаторам партпроекта нужно продолжить контроль качества дорожного полотна в регионах с выездом на места. Еще одна важная тема — мониторинг аварийно опасных участков дорог в России. «К настоящему моменту получены сведения от 27 субъектов. Первый список — это информация об аварийно опасных участках дорог по итогам 2016 года, второй — по итогам 6 месяцев этого года. Пользуясь этими рейтингами можно проверить, как органы исполнительной власти в регионах и муниципалитетах исполняют новые требования о составлении перечня аварийно опасных дорог», — пояснил Жуков.

Он напомним, что согласно рейтингу 2016 года в пятерку по количеству аварийных участков вошли Клинский район Московской области, Ленинский район Тульской области, улица Окружная города Пензы, город Новороссийск Краснодарского края, Петушинский район Владимирской области. В рейтинге первого полугодия этого года — Московское шоссе в Рязани, проспект Победы в Казани, город Павловск Тульской области и так далее. «Результаты этого мониторинга можно использовать, в том числе и при принятии решений по расходованию бюджетных средств на ремонт дорог», — добавил председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги».

По итогам заседания общественного совета было рекомендовано рассмотреть возможность увеличения финансирования партпроекта на предстоящие годы. Также, по словам Жукова, комитету Госдумы по транспорту и строительству стоит рассмотреть предложения Министерства транспорта РФ по законодательному урегулированию вопросов разработки документов транспортного планирования в отношении городских агломераций.

Как ранее сообщало ИА РЕ, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, а также сокращение количества ДТП. Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.