Лондон, 17 декабря, 2017, 19:07 — ИА Регнум. 17 декабря на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Вест Бромвич» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:2 пользу «манкунианцев».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 27-й минуте форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет ударом головы после навеса Маркуса Рашфорда с левого фланга — 0:1. Через 8 минут Джесси Лингард удвоил преимущество гостей из Манчестера точным ударом в дальний нижний угол — 0:2. Ассист на свой счет записал Хуан Мата. На 78-й минуте Гарет Барри сократил отставание в счете, подобрав свободный мяч после розыгрыша углового и точным ударом забив гол — 1:2.

Статистика матча («Вест Бромвич"/"МЮ»)

Удары 11/5

Удары в створ 6/3

Владение 48%/52%

Фолы 12/7

Набрав 41 очко «МЮ» укрепился на 2-м месте. «Вест Бромвич» с 14-ю очками буксует на 19-й позиции.

Составы на матч:

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Гиббс, Эванс, Хегази, Якоб, Ливермор, Крыховяк, Рондон, Макклин, Берк.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Мата, Лингард, Рашфорд, Эррера, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Рашфорд — 53, Матич — 90+2, Рондон — 90+5.

Голы: Лукаку 27 — 0:1, Лингард 35 — 0:2, Барри 78 — 1:2.