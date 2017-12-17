«МЮ» увез три очка из Уэст-Бромиджа
Лондон, 17 декабря, 2017, 19:07 — ИА Регнум. 17 декабря на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 18-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Вест Бромвич» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:2 пользу «манкунианцев».
На 27-й минуте форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет ударом головы после навеса Маркуса Рашфорда с левого фланга — 0:1. Через 8 минут Джесси Лингард удвоил преимущество гостей из Манчестера точным ударом в дальний нижний угол — 0:2. Ассист на свой счет записал Хуан Мата. На 78-й минуте Гарет Барри сократил отставание в счете, подобрав свободный мяч после розыгрыша углового и точным ударом забив гол — 1:2.
Статистика матча («Вест Бромвич"/"МЮ»)
Удары 11/5
Удары в створ 6/3
Владение 48%/52%
Фолы 12/7
Набрав 41 очко «МЮ» укрепился на 2-м месте. «Вест Бромвич» с 14-ю очками буксует на 19-й позиции.
Составы на матч:
«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Гиббс, Эванс, Хегази, Якоб, Ливермор, Крыховяк, Рондон, Макклин, Берк.
«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Мата, Лингард, Рашфорд, Эррера, Матич, Лукаку.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Рашфорд — 53, Матич — 90+2, Рондон — 90+5.
Голы: Лукаку 27 — 0:1, Лингард 35 — 0:2, Барри 78 — 1:2.