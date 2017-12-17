Санкт-Петербург, 17 декабря, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Турнир по дзюдо серии «Мастерс» стартовал в Санкт-Петербурге 16 декабря. В первый день соревнований спортсмены разыграли несколько комплектов медалей. Об этом сообщает «МИР 24».

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный турнир по дзюдо «Мастерс-2017». Дзюдоисты Нагаяма Р. (Япония,синий) и Мшвидовадзе Р. (Россия, белый)

Состязание считается одним из самых значимых для спортсменов с точки зрения набора рейтинговых очков. Так, победа в турнире принесет спортсмену 1800 очков, серебряная медаль — 1260, бронзовая награда — 900.

Отметим, что в первый день соревнований в категории до 52 кг победу одержала представительница России Наталья Кузютина. Вторую медаль в копилку сборной России принесла Ирина Долгова, завоевавшая «серебро» в весе до 48 кг.

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный турнир по дзюдо «Мастерс-2017». Серебряный призёр турнира Ирина Долгова (Россия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Международный турнир по дзюдо «Мастерс-2017». Победительница турнира Наталья Кузютина (Россия)

Российские дзюдоисты, которые остались без наград в первый день «Мастерса», порадовали поклонников 17 декабря.

Так, дзюдоист Хасан Халмурзаев (Россия) завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг. Второе и третье место в этой же категории заняли Аслан Лаппинагов (Россия) и Алан Хубецов (Россия).

Напомним, что 17 декабря на турнире будет разыграно еще 6 комплектов медалей.