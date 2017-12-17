Турнир по дзюдо серии «Мастерс» проходит в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 17 декабря, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Турнир по дзюдо серии «Мастерс» стартовал в Санкт-Петербурге 16 декабря. В первый день соревнований спортсмены разыграли несколько комплектов медалей. Об этом сообщает «МИР 24».
Состязание считается одним из самых значимых для спортсменов с точки зрения набора рейтинговых очков. Так, победа в турнире принесет спортсмену 1800 очков, серебряная медаль — 1260, бронзовая награда — 900.
Отметим, что в первый день соревнований в категории до 52 кг победу одержала представительница России Наталья Кузютина. Вторую медаль в копилку сборной России принесла Ирина Долгова, завоевавшая «серебро» в весе до 48 кг.
Российские дзюдоисты, которые остались без наград в первый день «Мастерса», порадовали поклонников 17 декабря.
Так, дзюдоист Хасан Халмурзаев (Россия) завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг. Второе и третье место в этой же категории заняли Аслан Лаппинагов (Россия) и Алан Хубецов (Россия).
Напомним, что 17 декабря на турнире будет разыграно еще 6 комплектов медалей.