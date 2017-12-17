Лозанна, Швейцария, 17 декабря, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из Российской Федерации использовать национальную символику на форме во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 г. в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на документ, который был направлен российским федерациям по зимним видам спорта.

Government.ru Олимпийская сборная России, 2014

В документе говорится, что герб России и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) должны быть заменены на изображение олимпийских колец, а сокращение «RUS» на «OAR» (Olympic Athlete from Russia).

В форме разрешается использовать лишь один или два цвета национального флага по предварительному одобрению МОК. При этом отдельные части экипировки не должны складываться в национальный флаг.

Кроме того, нельзя использовать на экипировке, оборудовании и аксессуарах товарный знак Team Russia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. Международный олимпийский комитет принял решение отстранить спортсменов РФ от участия в ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

К соревнованиям допускаются только не замешанные в «допинговых скандалах» атлеты, которые согласились выступать под нейтральным флагом в специальном статусе Olympic Athlete from Russia (OAR).

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