Санкт-Петербург, 17 декабря, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Еще трое задержанных по подозрению в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге арестованы решением суда. Ими оказались выходцы из Дагестана, Ингушетии и Таджикистана. Ранее были арестованы двое граждан России, один из которых, по данным следствия, готовил взрывные устройства для последующего подрыва в Казанском соборе и других общественных местах Петербурга, а второй помогал в разведке мест совершения планируемых терактов.

(сс) George Hodan Арест

Как сообщила 17 декабря Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский районный суд города вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева и уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева. Они подозреваются по статье 222 УК РФ в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Еще один фигурант, гражданин Таджикистана Фируз Калавуров, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Все трое по ходатайству правоохранительных органов арестованы сроком на 1 месяц, до 14 января 2018 года. Они были задержаны сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Центральном и Кировском районах города на Неве.

«В процессе фигуранты пояснили суду, что вину не признают, утверждая, что оружие им подбросили. Также, в материалах дела имеются сведения о связи фигурантов с лицами, меры пресечения в отношении которых были избраны ранее Выборгским районным судом Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе городских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря судом под стражу был заключен задержанный органами ФСБ местный житель, который признался, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество в арендованном гараже. По словам молодого человека, это делалось для того, чтобы в воскресенье, 17 декабря, устроить взрыв в Казанском соборе Петербурга.

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На следующий день, 16 декабря, решением суда арестован второй подозреваемый по делу о подготовке серии террористических актов в людных местах. Как предполагает следствие, с ноября 2017 года этот человек помогал потенциальному террористу в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

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Напомним, как сообщала ФСБ России, в Петербурге пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, преступники намеревались совершить теракты путем взрывов в одном из храмов Петербурга, а также местах массового скопления людей. Задержаны семь членов ячейки. У них изъяты взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература.