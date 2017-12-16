Екатеринбург, 16 декабря, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак готова отказаться от участия в выборах президента России в пользу других оппозиционных кандидатов. Об этом она сама сообщила во время встречи с журналистами и своими сторонниками в Екатеринбурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак

«Я, например, во многом не согласна с Навальным (Алексей Навальный), но у нас с Навальным и Явлинским (Григорий Явлинский) есть общая цель, которая является точкой объединения, — цитирует Собчак РИА «Новости». — В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что она решила баллотироваться на пост президента РФ.

По ее словам, на победу на выборах она не рассчитывает. Предвыборной программы у Собчак, которая призывает голосовать избирателей «против всех», также нет.

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