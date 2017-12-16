Анкара, 16 декабря, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Власти Турции ожидают от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) «конкретных шагов» по статусу Иерусалима. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Ялова.

Иерусалим

По его словам, официальная Анкара, которая не откажется от поддержки палестинского народа, предпримет все необходимые действия для принятия на уровне ООН решений по Иерусалиму.

«Турция продолжает решительную поддержку собратьям во всем мире, как это было в свое время в Боснии и Герцеговине, а также на Кавказе, — сказал турецкий лидер. — Позиция Турции и турецкого народа неизменна и продиктована заветами и наследием предков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 г. президент США Дональд Трамп заявил о своем решении признать Иерусалим в качестве столицы Израиля. Данное решение Белого дома вызвало негативную реакцию в Палестине и ряде арабских государств.

Власти РФ заявили, что решение президента США существенно усложнит процесс палестино-израильского урегулирования.

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