Москва, 16 декабря, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Выделение властями Украины финансовых средств на расширение телевещания в Крыму является «пустой затеей». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

schmilblick Разбитый телевизор

«Киев планирует в 2018 расширить телевещание в Крыму, — написал сенатор. — Деньги на ветер, однако. Пустая затея».

16 декабря член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook написал, что Украина в 2018 г. планирует осуществлять вещание телеканалов и радиостанций на территорию Крыма уже с двух вышек.

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