Пермь, 16 декабря, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Почти 10 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе в Перми. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Нет тепла

«Для устранения дефекта на теплотрассе диаметром 600 мм по адресу: г. Пермь Свердловский район ул. Гусарова, 24, произведено отключение теплоснабжения в микрорайоне Крохалева Свердловского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в результате аварии было отключено отопление в 6 социально-значимых объектах и 42 жилых домах, в которых проживают 9,8 тысяч человек.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Другие подробности пока неизвестны.

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