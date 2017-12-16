* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 16 декабря, 2017, 09:51 — ИА Регнум. По данным российских военных, американские инструкторы приступили к формированию новых отрядов боевиков так называемой сирийской вооруженной оппозиции из недобитых террористов. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

Сообщается, что отряды боевиков оппозиции формируются в районе лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека. Руководят этим процессом американские инструкторы. Местные жители рассказывают, что в этом лагере для беженцев американцы укрыли около 750 террористов. Основной костяк подготавливаемых отрядов оппозиции составляют 400 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых американцы вывезли из сирийской Ракки в октябре этого года.

Предполагается, что эти отряды сформируют ещё одну структуру так называемой сирийской оппозиции. Называться она будет — «Новая сирийская армия».

По словам беженцев, которые смогли выбраться из лагеря в Эль-Хасеке и вернуться домой, американские военные говорят своим подопечным, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками.

Российский Центр примирения враждующих сторон подчеркивает, что несмотря на заявления официальных лиц США о том, что их страна якобы стремится уничтожить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на деле Вашингтон продолжает активное взаимодействие с остатками террористов в Сирии, маскируя их под «оппозицию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где базируются российские ВКС и отдал приказ о выводе основной части российских сил из этой страны, так как удалось достичь полного разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, Пентагон заявил, что террористы в Сирии до сих пор не разбиты и поэтому американские войска, находящиеся в Арабской Республике незаконно, уходить не собираются. Теперь вполне понятно, чем они там будут заниматься.