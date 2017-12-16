Пекин, 16 декабря, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель Компартии Китая призвал Японию и Китая извлечь уроки прошлого с целью построения будущего и улучшения двусторонних отношений, сообщает 15 декабря агентство «Синьхуа».

World Economic Forum Ясуо Фукуда

Глава отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин встретился с бывшим премьер-министром Японии Ясуо Фукуда, который приехал в Пекин, чтобы принять участие в 13-м форуме Пекин — Токио, намеченного на предстоящие выходные.

Хуан призвал стороны осуществить договоренности, достигнутые лидерами двух стран в кулуарах 25-го форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который прошел во вьетнамском Дананге в ноябре 2017 года.

Он также призвал к тому, чтобы форум Пекин — Токио был во всей полноте использован в качестве инструмента укрепления двусторонних отношений между двумя государствами. Фукуда, в свою очередь, призвал к более тесным обменам между странами.

Напомним, что форум сотрудничества Пекин — Токио был создан китайской англоязычной китайской газетой China Daily и японской некоммерческой организацией Genron в 2005 году.

Форум попеременно проходит в Пекине и Токио. Его целью является улучшения двусторонних отношений между странами и углубление взаимопонимания между Китаем и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии памяти жертв Нанкинской резни 1937-го, когда японские милитаристы вырезали более 300 тыс. ни в чем не повинных жителей Нанкина, также призвал «извлекать уроки истории, чтобы проложить ей путь в будущее».