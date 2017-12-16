Вашингтон, 16 декабря, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал, что обязательно разберется с инцидентом, который произошел между американскими истребителями F-22 и российскими штурмовиками Су-25 в небе над Сирийской Арабской Республикой. Об этом он заявил 15 декабря в беседе с журналистами. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Пентагона.

U.S. Air Force Истребители F-22 ВВС США

В беседе с журналистами Мэттис заявил, что не ждёт от американских военных в Сирии «безупречности», но и не ожидает от них «опасных маневров».

«Мы с этим разберемся. Но на данный момент я не могу вам сказать, идет ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражительном пилоте, или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное», — сказал глава Пентагона.

Также американский министр обороны подчеркнул, что канал между российскими и американскими военными по предотвращению летных инцидентов в Сирии не прекращал свою работу с момента его создания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ сообщили, что истребители F-22 якобы «перехватили» два российских штурмовика Су-25 в небе над Сирией, так как они вторглись в ту зону сирийского воздушного пространства, которую «координирует американская коалиция».

Однако в российском Минобороны опровергли заявления американских СМИ и подчеркнули, что ситуация была совершенно иной. Американские F-22 приблизились к российским Су-25, которые сопровождали колонну с гуманитарной помощью в долину реки Евфрат. Истребители начали отстреливать тепловые ловушки, которые используются для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения и тем самым мешать российским штурмовикам выполнять их миссию.

Дальнейшие события развивались быстро и неотвратимо — с высоты 10 км «на хвост» к американскому истребителю спустился Су-35С, после чего американский пилот не нашел лучшего выхода, чем покинуть район, где выполняли задачи российские ВКС, подчеркнули в Минобороны РФ.